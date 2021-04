’Britten zien liever William als opvolger van Elizabeth’

Van alle deelnemers aan de peiling gaf 47 procent voor William als volgende monarch. De kleinzoon van de 94-jarige Elizabeth II is de tweede in lijn voor de Britse troon. Zijn vader Charles is volgens slechts 27 procent van de deelnemers de geschikte opvolger.

Natuurlijk wordt de troonopvolging niet bepaald door het Britse volk, maar de directeur van DeltaPoll vindt wel dat de uitslag een duidelijke voorkeur van de Britten zien. „Prins William is volgens hen de beste keuze”, schrijft Joe Twyman op Twitter.

Prins Harry is nog minder populair als troonopvolger. De broer van William is voor slechts 8 procent van de deelnemers een geschikte koning. Vooral 65-plussers vinden dat hij zijn zesde plek in de lijn van de Britse troonopvolging niet meer zou verdienen. Onder jongeren tot 24 jaar wordt de echtgenoot van Meghan iets meer gesteund. Ruim 23 procent vindt Harry nog steeds een geschikte koning. De aanleiding voor de daling van zijn populariteit wordt volgens DeltaPoll veroorzaakt door de breuk van Harry en Meghan met het Britse hof.