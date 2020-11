Memphis Depay droomt van optreden op Lowlands

Binnenkort komt de eerste EP van Memphis uit. Naar aanleiding daarvan wordt hem gevraagd wat zijn antwoord zou zijn als Lowlands de voetballer zou vragen om volgend jaar op te treden. „Dat is wel een van m’n dromen. Ik ben meer dan alleen een voetballer. Dat komt steeds meer naar buiten en dat is ook iets wat ik steeds meer naar buiten durf te brengen. We leven in een ander tijdperk waarin mensen meerdere dingen kunnen doen. Je hebt voetballers die het bij voetballen houden and we respect that, maar heel veel jongens doen er nog andere dingen naast. Artiesten zijn ook niet alleen maar artiesten, maar gaan bijvoorbeeld ook acteren”, aldus Memphis.

Op de vraag met welke Nederlandse artiest de 26-jarige voetballer wel een nummer zou willen opnemen, heeft hij niet iemand op zijn verlanglijstje staan. Zo vertelt hij: „Ik heb vorig jaar een track opgenomen met Winne en een videoclip geschoten in Ghana. Dat was een supertof moment voor mij, omdat ik vroeger altijd naar hem luisterde en veel respect voor hem heb. Voor nu zou ik het niet weten. Ik wil eerst zelf bouwen, laten zien wat ik kan en uiteindelijk creëer je dan fans die mijn sound dope vinden.

Om vervolgens te onthullen: „Maar ik heb een tijdje geleden met Guus Meeuwis gesproken om ooit in het Philips Stadion op te treden. Hij staat daar elk jaar voor duizenden mensen, dus you never know. Dat zou wel echt gruwelijk zijn. Je moet groot dromen.”