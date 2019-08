Schuilen in het museum

Bijvoorbeeld het Louwman Museum in Den Haag, dat een prachtige collectie historische auto’s toont. Deze zomer is er een extra vrolijke tentoonstelling te zien, gewijd aan de dwergauto. Ze hebben inmiddels een cultstatus, die schattige kleine microwagentjes die na de oorlog de Europese markt hoopten te veroveren.

Boegbeeld van de expositie is de Peel P50 uit 1962. De kleinste productieauto ter wereld werd op het eiland Man gebouwd en is slechts 132 cm lang, 99 cm breed en 120 cm hoog. Het miniautootje weegt 59 kilo en wordt aangedreven door een DKW-bromfietsmotortje van 49cc. De topsnelheid bedraagt 61 km per uur. De op de tentoonstelling getoonde Peel is de eerst geproduceerde auto van in totaal 47 stuks.

Het Verhaal

Ⓒ BSR AGENCY

Zang, dans, poëzie, muziek, beeldende kunst, fotografie en vooral een uitzonderlijk mooie eenmalige wandeling langs de Aa. Het literair festival Het Verhaal speelt zich komende zondag af op diverse podia in het groen, tussen de Kilsdonkse molen en hartje Veghel. Onder anderen Björn van der Doelen, Jules Deelder, Eus en Alex Roeka treden op. De dag begint ontspannen, met een gratis yogales door Esther Deckers. Rode draad deze editie is ’laaggeletterdheid’.

Meer info: hetverhaal.nu