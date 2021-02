Johan Derksen: ’Wilfred koos mijn auto uit’

In het blad Bij Broekhuis Magazine zegt Johan dat hij ’bar weinig verstand’ heeft van auto’s en dat hij daarom maar is afgegaan op het advies van zijn Talpa-collega.

De auto waarin Johan vanuit het Drentse Grolloo de Nederlandse wegen onveilig maakt, is de tweede Volvo XC90. De eerste auto is ingeruild, omdat een schuifdak ontbrak. „Dat vind ik belangrijk, want ik rook sigaar in de auto. Een beetje extra ventilatie kan dus geen kwaad. Zeker als je ook nog met drie rokende muzikanten onderweg bent tijdens een theatertour.”

Patserbak

De Snor haalt ook nog even uit naar de voetbal- en tv-wereld waar de sterren graag in opzichtige, grote auto’s rijden: „In mijn kringen tel je pas mee als je in een patserbak rijdt, maar daar houd ik absoluut niet van. Ik heb lang haar, dus als je dan in zo’n auto gaat zitten maak je al gauw een verkeerde indruk. Kruip je met mijn kapsel achter het stuur van een Volvo, dan wordt je eerder gezien als een kunstenaar – en dat is prima.”

De fanatieke bluesliefhebber mag de Volvo geen patserbak vinden, de prijs van de auto is behoorlijk. Aan de Volvo XC90, in de uitvoering die de voetbalkenner rijdt, hing een prijskaartje van 105.000 euro. Derksen over de prijs: „Dus het zal wel een goede zijn.”

Half miljoen

Overigens hoeft hij zich geen zorgen te maken over de financiering van de auto: alleen al zijn contract bij Veronica Inside levert hem een half miljoen euro per jaar op, zo werd twee jaar geleden onthuld. Al besloot Johan afgelopen zomer wel, om na VI-gate zijn geloofwaardigheid te redden, de helft van zijn salaris te schenken aan goede doelen...