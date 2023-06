Schrijfster Sex and the City ’blij en verrast’ met terugkeer Kim Cattrall

„Toen ik het nieuws hoorde was ik blij en verrast”, aldus Bushnell tegen entertainmentwebsite Page Six. „De fans houden van Kim en ik denk dat het geweldig zal zijn voor de show. Er ontbrak iets. Ze maakte een belangrijk deel uit van die vriendinnenkring.” Volgens Bushnell voelt het alsof „een ex-vriendje” terug is gekomen. „Diegene die is weggeglipt, komt toch weer terug. Dat vind ik mooi.”

Cattrall zei eerder nog dat het uitgesloten was dat ze zou terugkeren in de spin-off And Just Like That... Cattrall had jaren geleden al ’nee’ gezegd tegen een derde Sex and the City-film omdat ze het script slecht vond en werd daarom naar eigen zeggen niet gevraagd voor de serie, vertelde ze aan vakblad Variety. Ook had de actrice ruzie met tegenspeelster Sarah Jessica Parker.

Het tweede seizoen is vanaf 22 juni te zien op HBO Max. Volgens ingewijden gaat het slechts om één scène waarin Cattrall te zien is en heeft ze de hoofdrolspeelsters van de serie niet gezien. Ze zou de scène in maart hebben opgenomen. And Just Like That... verscheen in 2021 bijna twintig jaar na de originele serie, die liep van 1998 tot 2004. In 2008 en 2010 kwamen er ook twee films uit.