Belofte maakt schuld: frontman Tame Impala speelt concert ondanks gebroken heup

De Australische zanger deelde eerder op Instagram dat hij zijn heup had gebroken bij het lopen van een halve marathon. Hij beloofde toen aan zijn fans dat hij ondanks de blessure zou optreden. Parker stond tijdens het optreden in Mexico aanvankelijk met krukken op het podium, maar moest af en toe gaan zitten.

De frontman van Tame Impala moet nog even wachten voor hij kan uitrusten. Zaterdag staat er nog een tweede optreden in Mexico-Stad op het programma, volgende week staat er een reeks optredens in Zuid-Amerika op de planning.