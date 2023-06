Anne-Mar Zwart stopt bij Blauw bloed

Anne-Mar Zwart stopt als presentatrice van het EO-programma Blauw bloed. Dat heeft het programma donderdag bekendgemaakt. Tirza van der Graaf, die sinds dit jaar regelmatig in het programma te zien is, neemt de presentatie over.