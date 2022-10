RTL stopt met Ranking the Stars: niet wat we hadden gehoopt

Ranking the Stars was de afgelopen drie jaar te zien op RTL 5. Eddy Zoëy presenteerde het meest recente seizoen. Paul de Leeuw presenteerde de andere twee seizoenen bij RTL. Nadat hij vertrok bij de zender kon hij het programma niet meenemen. De Leeuw gaf destijds aan dat „te betreuren”, maar ook te begrijpen.

Het programma is al bijna vijftien jaar op televisie. In 2019 verhuisde het programma van BnnVara naar RTL nadat De Leeuw de overstap had gemaakt naar de commerciële omroep. In 2009 presenteerden Sophie Hilbrand en Sander Lantinga tien afleveringen van de panelshow. Alle andere afleveringen werden gemaakt met De Leeuw aan het roer.

Doorstart

BnnVara laat weten nog niets te kunnen zeggen over een eventuele terugkeer van Ranking the Stars bij de omroep. Een woordvoerster zegt wel dat de omroep en De Leeuw in gesprek zijn over verschillende titels.

Voor de camera’s van RTL Boulevard zei De Leeuw vrijdagavond dat men „vaag bezig is” met Ranking the Stars. „Dat hebben we weer terug, maar ook dat is nog even de vraag of we dat gaan redden op korte termijn, maar er zitten best wel dingen in de pen”, aldus de presentator.