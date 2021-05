Zien: de eerste Songfestivaljurken van Chantal Janzen en Edsilia Rombley

Sterren

Lady Gaga en Glenn Close te zien in docuserie Harry en Oprah

Lady Gaga en Glenn Close zijn te zien in de nieuwe documentaireserie The Me You Can’t See van prins Harry en Oprah Winfrey. De zangeres en de actrice delen in de reeks, waarin mentale gezondheid centraal staat, hun ervaringen rondom het thema. Dat blijkt uit een trailer die maandag is verschenen.