Meghan én Beyoncé bij première The Lion King

Een ontmoeting tussen de twee dames lijkt voor de hand te liggen. Fans kijken daar al maanden na uit, zeker sinds Beyoncé en JAY-Z in februari een eerbetoon brachten aan Meghan. In een videoboodschap die ze opnamen voor de BRIT Awards beeldden The Carters Meghan af als koningin. De video, een eerbetoon aan de hertogin vanwege Black History Month, ging viral. Beyoncé schreef later op haar website dat ze Meghan bewondert, als eerste zwarte lid van de Britse koninklijke familie.

Volgens geruchten zou Meghan de première niet willen missen. Ook onder anderen Elton John en Pharrell Williams lopen zondag over de rode loper in het centrum van Londen.