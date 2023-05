Meilandjes mogen geen gasten ontvangen in nieuw pension

De gemeente verleent geen vergunning voor Code Rosé. Volgens Martien stelt de gemeente dat er ook gewoond moet worden in het woongedeelte van het pension. Dat wist hij niet, vertelt hij aan De Telegraaf. „Ik was flabbergasted.”

Erica en Martien hebben een tijdelijke oplossing bedacht. Laatstgenoemde trekt in de woonruimte van het pension en gaat daar een tijdlang wonen. Zo hoopt de familie Meiland dat de reserveringen toch door kunnen gaan.

De gemeente Noordwijk zegt blij te zijn met de komst van Pension Code Rosé. „Echter geldt voor alle inwoners en ondernemers binnen de gemeente Noordwijk dat er gehandeld moet worden binnen de kaders van de vastgestelde regels. Voor het openen van Pension Code Rosé is een omgevingsvergunning benodigd, hier is door de eigenaren nog geen aanvraag voor ingediend. Hierover is, voorafgaand aan de opening, goed contact geweest met de eigenaresse van het pension. De eigenaresse was bekend met het gegeven dat er bij opening zonder omgevingsvergunning sprake is van een overtreding”, vertelt de gemeente Noordwijk aan De Telegraaf.

De gemeente geeft aan bestuursrechtelijk op te gaan treden: „De familie Meiland wordt daarom een termijn gegund om de overtreding ongedaan te maken. Als er voor Pension Code Rosé binnen de juiste termijn een omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend, dan vervalt de overtreding en wordt deze ongedaan gemaakt”.