Art Rooijakkers niet bang voor kritiek op zomershow

„Nee, maar mijn situatie is ook heel anders”, stelt Art in gesprek met Veronica Magazine. „Twan stapte over van de ene zender naar de andere, voor een dagelijkse talkshow, het hele jaar door. En dat ging gepaard met heel veel publiciteit en hoge verwachtingen.”

Natuurlijk wil Art dat zijn programma straks scoort, maar belangrijker vindt hij dat het voldoet aan ’wat de mensen ervan verwachten’. „Dat is mijn doel. En van RTL ook, neem ik aan. Maar wat RTL ervan verwacht wat kijkcijfers betreft, weet ik eigenlijk niet. Daar hebben we het niet over gehad.”

Competitief

„Maar oké, ik ben inderdaad vrij competitief. Ik wil graag winnen. Dus ik wil natuurlijk wel dat de show goed gaat scoren, qua kijkcijfers”, vervolgt Art, die echter ook inziet dat er meer is in het leven dan televisie. Hij is sinds de geboorte van zijn twee kinderen veel relaxter geworden, zegt hij. „Televisie maken is leuk, maar niet van levensbelang.”

„Dus ja, ik wil het zo goed mogelijk doen. En ja, ik hoop van harte dat er zo veel mogelijk mensen naar kijken. Maar is dat niet het geval, dan zal ik balen en zeker proberen bij te sturen. Lukt dat niet, dan ben ik daar chagrijnig van, maar ik ga wel weer door, naar een ander programma. Mijn carrière is hier niet van afhankelijk.”