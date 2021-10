Bed and breakfast Henk Krol naar andere locatie: ’Huur niet meer op te brengen’

Henk Krol Ⓒ ANP/HH

De bed and breakfast van Henk Krol in het Brabantse Best is niet meer. De oud-voorman van de politieke partij 50PLUS kon de huur van het pand niet meer opbrengen. Het gastenverblijf gaat verder onder een andere naam.