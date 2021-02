Nieuwe presentatieklus voor Steven Brunswijk

De show is digitaal te volgen via de website van U-NIGHT, een initiatief van de politie om jongeren vermaak te bieden tijdens de lockdown en avondklok. Daarnaast worden er interactieve livestreams en entertainment, zoals gamewedstrijden, workshops en masterclasses van bekende dj's en beauty-tips, georganiseerd voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.

De komende weken is er iedere dag iets anders te beleven. „We willen jongeren een leuk alternatief bieden om de lockdown door te komen. Met voor veel jongeren favoriete bezigheden, zoals gamen, muziek en beauty. Dat is juist in deze periode van groot belang", zegt projectleider Roel van de Groes.