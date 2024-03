Zweeds songfestivalduo Marcus & Martinus ontkent plagiaat

In een interview met het Zweedse TV4 zeggen de broers het nummer uit 1996 nooit te hebben gehoord. Na het luisteren van een fragment waren ze het wel eens dat er enkele overeenkomsten zijn. Martinus stelde wel dat de tekst, melodie en structuur niet hetzelfde zijn. Marcus voegde daaraan toe dat het tegenwoordig „bijna onmogelijk” is om muziek te maken die niet op iets anders lijkt. Ook denkt hij dat er eerder wel „erger” plagiaat is geweest op het Eurovisie Songfestival.

De Noorse tweelingbroers wonnen vorig weekend de finale van Melodifestivalen, de traditionele selectiewedstrijd waarmee de inzending van Zweden wordt gekozen.