Olcay: ’Het komt nu pas binnen dat Ruud echt ziek is’

„Ik ben een beetje gaar”, vertelt Ruud als zijn vriendin Olcay Gulsen hem vraagt hoe het gaat. „Ik ben vandaag al twee keer uit bed geweest, stukje gelopen. Dat gaat nog niet van harte. Ik heb nog wel een beetje pijn. Maar na omstandigheden gaat het eigenlijk allemaal wel goed”, vervolgt hij. Hij hoopt dan ook volgende week weer naar huis te mogen.

Hoewel het nu goed lijkt te gaan, had dat heel anders uit kunnen pakken. Zo vertelt Olcay aan RTL.„De chirurg zei dat hij hier niet een paar maanden later achter had moeten komen, want dan was het gewoon heel anders afgelopen. Het was natuurlijk ook echt schrikken. Je voelt je kerngezond en opeens blijk je gewoon hartstikke ziek te zijn.”

Volgens Olcay heeft Ruud het vooral emotioneel zwaar. „Enerzijds omdat het een onwijze ontlading is, er valt heel veel van zijn schouders af. Ik denk ook wel dat het nu pas binnenkomt dat hij echt ziek is, dat hij het daar nog wel zwaar mee heeft. Ik heb eigenlijk alles al meegemaakt de laatste 48 uur. Het was een soort rollercoaster: van huilen tot heel hard lachen, op en neer. Ik denk dat dat er ook bij hoort.”

Bij De Wild werd een aantal maanden geleden darmkanker vastgesteld. Hij is toen al meteen behandeld, maar ’helaas blijkt toen niet alles te zijn weggehaald’, zo vertelde hij maandag. Woensdag moest hij daarom voor de tweede keer onder het mes. De dj verwacht de komende drie maanden te moeten revalideren.