Mel Gibson moet mogelijk getuigen tegen Harvey Weinstein

De aanklagers willen Gibson horen over de beschuldigingen van een anonieme vrouw. Zij beweert dat Weinstein haar in 2010 heeft aangerand, nadat zij hem een massage had gegeven in zijn hotelkamer. De vrouw zou Gibson daar later over verteld hebben toen ze hem een massage gaf.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Harvey Weinstein Ⓒ ANP/HH

De rechter heeft nu besloten dat Gibson opgeroepen mag worden om te getuigen. De getuigenis van de acteur zou het verhaal van de vrouw kunnen bekrachtigen. Er wordt daarbij wel in het achterhoofd gehouden dat Weinstein en Gibson geen goede band met elkaar zouden hebben en dat laatstgenoemde mogelijk gevoelens van wraak tegenover Weinstein zou koesteren.

Bekijk ook: Nieuwe rechtszaak van start tegen gevallen Harvey Weinstein

Weinstein werd in 2020 in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting. Begin oktober begon een nieuwe zaak tegen de voormalige filmproducent. Er zijn elf nieuwe aanklachten, zoals gewelddadige verkrachting en gedwongen orale seks met vrouwen. Als de jury hem schuldig acht, kan Weinstein worden veroordeeld tot ruim honderd jaar extra achter de tralies. Hij zegt onschuldig te zijn.