Assistent-regisseur Rust accepteert aanklacht om dood cameravrouw

Halls verscheen vrijdag virtueel voor de rechtbank van Santa Fe. Hoewel hij niet letterlijk zei dat hij schuldig was aan het misdrijf, maakte hij geen bezwaar tegen de aanklacht. Hiermee stelt hij de aanklagers in het gelijk, zonder daarvoor publiekelijk te bekennen dat hij schuldig is. Halls hoeft niet de gevangenis in, maar krijgt wel een proeftijd van zes maanden zonder toezicht.

In mei moet de assistent-regisseur naar verwachting nog getuigen in de zaak die is aangespannen tegen Alec Baldwin. De acteur en hoofdrolspeler in de westernfilm, staat dan terecht voor dood door schuld. Hij vuurde tijdens een oefening de revolver af waardoor Hutchins dodelijk gewond raakte. Ook wapensmid Hannah Gutierrez Reed moet hierom voorkomen.