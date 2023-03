Zieke Andy Taylor na bijna twintig jaar weer op plaat Duran Duran

„We werken aan een album dat eind dit jaar moet uitkomen en hij speelt daarop gitaar”, vertelde de bassist volgens Britse media tijdens het evenement Unforgettable Evening in LA in Los Angeles. Op nieuwe muziek hoeven fans niet te rekenend. De plaat zal volgens Taylor met name covers bevatten. „Nummers die veel voor ons betekenden toen we kinderen waren. Dus het is heel fijn dat hij betrokken is bij dit project.”

Andy Taylor maakte in november tijdens de inhuldiging in de Rock and Roll Hall of Fame bekend dat hij prostaatkanker heeft, maar dat de situatie niet levensbedreigend is. „Het spijt me oprecht: ik ben zwaar teleurgesteld dat ik er niet bij kan zijn”, klonk het in een brief van Taylor die werd voorgelezen door zanger Simon LeBon. „Maar ik ben blij dat ik deze dag nog kan meemaken”. De gitarist bleek vier jaar eerder al de diagnose van prostaatkanker te hebben gekregen. Hij verduidelijkte dat zijn leven niet meteen in gevaar is maar dat er geen remedie is.

Taylor voegde zich in 1980, twee jaar na de oprichting, bij Duran Duran. De muzikant scoorde met de band grote hits als Girls On Film, Rio en Hungry Like The Wolf. Hij stapte in 1986 uit de groep, maar keerde in 2001 weer terug. De groep brak in 2006 opnieuw met de gitarist wegens ’meningsverschillen’.