Vierde Jackass-film loopt paar maanden vertraging op

De vierde film die is gebaseerd op de gelijknamige populaire MTV-serie werd vorig jaar december aangekondigd. Het is nog niet bekend welke leden van de originele Jackass-cast opnieuw allerlei - vaak pijnlijke en absurde - stunts gaan uitvoeren. Het is wel de eerste keer dat Ryan Dunn niet te zien is, hij overleed in 2011 aan de gevolgen van een auto-ongeluk.

Jackass was van 2000 tot en met 2002 te zien op de muziekzender en werd bedacht door Johnny Knoxville, Jeff Tremaine en Spike Jonze. In 2002, 2006 en 2010 werden de avonturen van de stuntmannen al verfilmd. Met Jackass 4 wordt het jubileum van de show gevierd.