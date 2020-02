The Irishman van Martin Scorsese grote verliezer bij Oscars

De film van icoon Martin Scorsese met in de hoofdrol al even grote Hollywoodiconen als Robert de Niro, Al Pacino en Joe Pesci, was genomineerd voor beste film, beste bewerkte scenario en beste regisseur. De Oscars voor beste film én beste regisseur werd Scorsese verrassend afgesnoept door het Zuid-Koreaanse Parasite van regisseur Bong Joon-Ho. Taika Waititi ging er uiteindelijk met de Oscar voor best bewerkte script vandoor met zijn Jojo Rabbit.

Joe Pesci en Al Pacino waren beiden in de strijd voor een Oscar voor beste mannelijke bijrol, maar die eer ging uiteindelijk niet geheel onverwacht naar Brad Pitt voor Once Upon a Time in Hollywood.

Verder maakte de film kans in tal van categorieën als beste camerawerk, beste montage, beste visuele effecten, beste kostuumontwerp, beste production design. Toch ging de veelgeprezen film met geen enkele Oscar naar huis.