Premium

Floortje weer op reis voor nieuw programma: ’Zwaarste wat ik ooit maakte’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Floortje komt in de berenopvang wel heel dichtbij de roofdieren. Ⓒ Jasper Doest

De beeld van beer Balou die al 23 jaar in een klein hok in Roemenië verblijft, gaat bij de kijker van Floortje gaat mee (NPO 1, 20: 30 UUR) niet snel van het netvlies. Er mag dan wel eens standbeeld van hem staan in het skidorp waar hij verblijft en hij mag dan wel de lokale mascotte zijn, dat doet niks af aan zijn tralies en de trieste blik in zijn ogen.