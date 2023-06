Ongehoord Nederland wil graag meedoen met NPO-talkshow Op1

Ongehoord heeft de NPO donderdagochtend op de hoogte gebracht van deze wens. „Omroep ON! levert een sterk presentatieteam met een fris, kritisch geluid dat het late avondprogramma zeker zal laten groeien in waardering en kijkcijfers”, aldus de woordvoerster van ON!.

KRO-NCRV en AVROTROS laten desgevraagd weten achter hun keuze te blijven staan niet mee te doen aan Op1. De VPRO deed af en toe in de zomer mee, maar laat donderdag weten geen belangstelling te hebben in een vaste plek in het Op1-tableau. Omroep Zwart was vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.

Volgens de Volkskrant zou BNNVARA uit Op1 zijn gestapt vanwege een conflict tussen WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes en eindredacteur Rachel Franse. Ook zou er sprake zijn van een onveilige werkomgeving, meldt de Volkskrant na gesprekken met tien (oud)-redacteuren en de betrokken partijen.

Ongehoord Nieuws

Ongehoord Nederland begon in februari 2022 met het uitzenden van het programma Ongehoord Nieuws. De NPO deed eind april het verzoek tot intrekking van de licentie van de aspirant-omroep bij media-staatssecretaris Gunay Uslu. Dat verzoek werd gedaan omdat ON! volgens de NPO ondanks drie opgelegde sancties nog steeds onvoldoende uitvoering geeft „aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel.” De omroep kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob een aspirant-status op voorwaarde dat ON! „dezelfde ideeën over journalistiek” zou delen als andere omroepen binnen het bestel.

Uslu heeft gezegd pas na de zomer een besluit te nemen over de toekomst van ON!. Zij heeft gezegd het een moeilijke beslissing te vinden. De NPO bevestigde onlangs dat het programma Ongehoord Nieuws op 5 september terugkeert op televisie. De NPO gaat op dit moment niet in op de vraag wat er met de uitzendingen van Ongehoord Nieuws gebeurt als Uslu besluit de licentie in te trekken.