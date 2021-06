Riverdale-actrice Lili Reinhart: ’Geen sixpack voor mij’

„Dus geen sixpack voor mij”, gaat ze verder. Volgens de actrice, bekend van de populaire Netflixserie Riverdale, worden buikspieren gecreëerd in de keuken. „Ik at gisteren kip met parmezaanse kaas uit de oven. En dat was heerlijk.”

De 24-jarige Reinhart merkt dat er genoeg mensen zijn die haar dik noemen in de reacties op haar Instagramposts. Maar daar probeert ze zich niets meer van aan te trekken. „Ik wil mezelf gewoon goed blijven voelen, dat is mijn focus. Mijn lichaam is mijn ontdekkingsreis, niet die van hen.”