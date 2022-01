Dj Chuckie lijstduwer bij gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag

Chuckie, oftewel Clyde Narain, wil zich graag inzetten voor het nachtleven van de stad. De dj doet normaal nooit „politieke uitspraken”, maar maakt voor Den Haag een uitzondering. „Het doet me pijn om te zien hoe weinig er in deze stad is overgebleven van de uitgaanswereld. Toen voormalig clubeigenaar Coen Bom (kandidaat-raadslid voor Hart voor Den Haag) mij vroeg om de partij te helpen om deze stad weer een beetje leuker te maken, aarzelde ik eigenlijk geen seconde”, laat hij weten op de website van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Hij is niet de enige dj op de kandidatenlijst. Ook Outsiders, op plek 49, is lijstduwer. „Sinds m’n achttiende doe ik dit ook professioneel en reis ik de hele wereld over voor optredens. Dat is prachtig natuurlijk, maar altijd heb ik heimwee naar Den Haag. Het zien van de Haagse skyline geeft mij het gevoel van thuiskomen. Het is daarom extra zuur dat er zo weinig locaties zijn, die het Haagse nachtleven bevorderen.”