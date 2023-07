Vermoeide Beth Hart vergeet tekst: ’Gek, nummers wel miljoen keer gezongen’

Al de hele week treden nationale en internationale artiesten op bij Paleis Soestdijk. Het is dit jaar de zesde editie van de concertreeks in de paleistuin. Onder anderen Ludovico Einaudi, James Bay, DI-RECT en het Residentie Orkest en Eros Ramazzotti stonden deze week op het podium. Floor Jansen moest om gezondheidsredenen afzeggen.

Er was even consternatie over de optredens op zondag. Dan staan er namelijk twee concerten gepland met het dubbele aantal bezoekers, terwijl dit niet volgens het bestemmingsplan had gemogen. Omwonenden en natuurorganisaties hebben hierover geklaagd. De gemeente Baarn gaf toe dat er een fout is gemaakt, maar dat de optredens wel mogen doorgaan.