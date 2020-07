Boef: ’Ik ben niet op zoek naar een draagmoeder’

Het gaat Boef aardig voor de wind. Zo verbrak hij onlangs met zijn single Tout Est Bon het record van meest gestreamde track in Nederland op de dag van de release en stond hij met zijn nieuwe album Allemaal een droom zelfs bij de 21 best beluisterde singles wereldwijd. Daarmee liet hij sterren als Justin Bieber, Lady Gaga en Drake achter zich.

Het dateleven van Boef staat daarentegen op een lager pitje. De 27-jarige rapper was deze week te gast in de avondshow van Barend van Deelen en het viel de 538-deejay op dat Boef, onder meer in zijn liedjes en in zijn documentaire, zijn kinderwens niet onder banken of stoelen steekt.

Tinder

„Het lijkt er nu op alsof ik er heel erg naar snak”, zegt Boef. „Ik wil graag kinderen, natuurlijk, maar ik wil dat wel gewoon met de juiste vrouw. Het is dus niet zo dat ik halsoverkop een draagmoeder aan het zoeken ben om kinderen mee te krijgen. Dat is het ook weer niet, maar ik wil ze wel. Ik ben nu op het punt in mijn leven dat ik rustig aan doe en we kijken wel hoe het loopt.”

Hij vervolgt: „Ik zeg je eerlijk, ik heb de laatste tijd niet echt veel gedatet. Ik date eigenlijk helemaal niet. Maar ik geloof gewoon in het lot, man. Ik geloof wel dat op een dag gewoon een vrouw in mijn leven komt van wie ik denk: ja, haar wil ik wel de moeder van mijn kinderen maken. (Lachend:) Ik doe niet aan Tinder, ik doe hooguit aan Insta DM.”

Docu

De Videoland-documentaire Gewoon Boef, over het leven van de rapper, was volgens Boef – die benadrukt dat hij ’hard werkt’ om zijn imago op te krikken – niet bedoeld als marketingstunt voor zijn nieuwe plaat. „Maar uiteindelijk is het wel heel goed geweest voor het album, dat ga ik niet ontkennen. En natuurlijk heb ik in het verleden weleens dingen gedaan die niet door de beugel kunnen, maar om mij daarop af te schrijven is ook wel een beetje vergezocht. En uiteindelijk heeft die docu wel veel goed gedaan, omdat mensen toch wel een inkijk krijgen in de persoon die ik echt ben.”