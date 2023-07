Timothée Chalamet kreeg rol Willy Wonka zonder auditie te doen

„Het was een rechtstreeks aanbod, want hij is geweldig en hij was de enige persoon in mijn gedachten die het kon doen”, vertelt King aan Rolling Stone. „Maar omdat hij Timothée Chalamet is en zijn leven zo absurd is, staan zijn muziekoptredens van de middelbare school op YouTube en zijn ze honderdduizenden keer bekeken. Dus ik wist dat Timmy Chalamet heel goed kon zingen en dansen.”

Chalamet was ook gelijk enthousiast toen King hem voor de rol benaderde, vertelt de regisseur. „Hij had op de middelbare school aan tapdansen gedaan en hij had zoiets van: ’Ik zou best mensen willen laten zien dat ik dat kan.’”

Wonka is een prequel op het verhaal van Sjakie en de Chocoladefabriek van Roald Dahl en draait vanaf 15 december in de bioscoop. Eerder deze week kwam de eerste lange trailer van de film uit. Daarin is behalve een zingende Chalamet ook een oranje Hugh Grant te zien. De 62-jarige Brit is gecast als Oempa Loempa, een bekend figuurtje dat ook in de boeken van Dahl voorkomt. Andere rollen in de film zijn voor onder anderen Olivia Colman, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key en Rowan Atkinson.