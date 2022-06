Jason Momoa is weer single

Een insider laat aan People weten dat er geen sprake was van ruzie, maar dat Jason en Eiza gewoon ’erg van elkaar verschillen’. Een andere bron vult aan dat de twee in een andere fase in hun leven zitten waardoor het op dit moment niet werkte.

Momoa en Bonet maakten in januari bekend te gaan scheiden. De twee hebben samen twee kinderen en zijn vastberaden vrienden te blijven. Hoewel er even gespeculeerd werd dat de twee weer samen zouden komen, bleek al snel dat Momoa zijn hart inmiddels aan een andere vrouw had verloren: Eiza González. Volgens het tijdschrift was zij echter al eerder in beeld dan aanvankelijk gedacht werd. „Ze waren al een tijdje in het geheim bij elkaar voordat hun relatie bekend werd.”

Hoewel de twee hebben geprobeerd zoveel mogelijk bij elkaar te zijn, liet hun drukke agenda dat niet altijd toe. Jason zou bovendien niets hebben willen overhaasten vanwege zijn kinderen. Wel zouden zowel Jason als Eiza hopen op een verzoening als de tijd daar is. „Ze houden erg veel van elkaar”, verklaart de insider.