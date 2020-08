Guus Meeuwis ziet eigen albums als dagboeken

„Ik beschouw mijn cd’s als dagboek. Ik heb altijd het gevoel dat je met een plaat even de tijd stilzet. Als je het repertoire bekijkt of ik luister naar de platen die ik heb gemaakt weet ik precies waar ik op dat moment was, wie ik was, wat ik dacht en wat ik voelde.”

Voor het eerst schreef Guus een album met een groter schrijversteam tijdens een writerscamp. Hij heeft er veel van geleerd, aldus de zanger. „Vooral dat er echt wel weer een nieuw tijdperk is in hoe men tegen liedjes aankijkt. Maar dat we met z’n allen maar één doel hebben en dat is nog steeds het allerbeste liedje maken.”

Het allerbeste liedje heeft Guus naar eigen zeggen nog niet gemaakt. „Volgens mij heb je die nooit geschreven.”