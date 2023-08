’Margot Robbie eist dubbel tarief voor BARBIE II’

Ook zonder manager weten de twee Hollywoodsterren natuurlijk dat ze zo ongeveer kunnen vragen wat ze willen! Hoewel er voorbeelden te over zijn van acteurs en actrices die voor een sequel hun hand overspeelden en in het tweede deel rücksichtslos werden vervangen, lijkt dat voor deze twee niet te gelden.

Margot en Robbie kijken met zo veel plezier terug op het project dat de makers ervan uitgaan er met hen wel uit te zullen komen. Het is duidelijk dat er diep in de buidel moet worden getast, al zou dat na het succes van de eerste, die hard op weg is naar de magische recettegrens van 1,5 miljard dollar, geen probleem moeten zijn.

45 miljoen méér

Margot Robbie wil dit natuurlijk wel op de een of andere manier verzilveren. Geruchten doen de ronde dat zij 25 miljoen dollar zou vragen voor haar medewerking aan de tweede film, en dat is het dubbele van wat zij voor deel één heeft gekregen. Met die gage komt de Australische ster meteen in de categorie ’Tom Cruise’ terecht. Vooral omdat ook zij nu een zogenaamde ’backend deal’ zou krijgen, waarin is bepaald hoeveel zij nog eens extra zou meedelen in de opbrengst van elk verkocht bioscoopkaartje.

Al met al zou Margot voor het vervolg een lieve 45 miljoen méér krijgen dan voor de film die nu nog steeds volle zalen trekt voordat die aan de streamingdiensten wordt gelegerd. Voor Warner Bros. lijkt er geen andere oplossing te zijn dan te betalen, omdat zij nauwelijks vervangbaar is. Een insider zegt daarover in de Amerikaanse media: „Dat weet Margot zelf ook, en dat gebruikt ze nu. Wie zou het haar kwalijk nemen?”