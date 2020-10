’Rudi Giuliani in de problemen door Borat’

In de film, die vrijdag uitkomt, wordt de persoonlijke advocaat van Donald Trump, gefilmd terwijl hij aan zijn edele delen zit in het bijzijn van een zogenaamde journaliste. Hoewel er sprake lijkt te zijn van wederzijdse instemming en het allemaal - zonder medeweten van Giuliani - in scène is gezet, zullen de beelden weinig goeds doen voor de reputatie van Trumps rechterhand.

Voor de film is een interview geregeld voor een zogenaamd conservatief nieuwsprogramma. Het koppel besluit zich hierna terug te trekken in de suite van de journaliste (gespeeld door Maria Bakalova), tevens de dochter van het fictieve karakter Borat. Wat Giuliani echter niet weet, is dat hij ’in de val wordt gelokt’ voor Sacha Baron Cohen’s nieuwe film Borat 2. In de hotelkamer mag zijn microfoon voor het eerdere, eveneens neppe, interview dan zijn verwijderd, de suite hangt echter vol met verborgen camera’s. Giuliani daarentegen denkt een echt interview te hebben gegeven en een spannende nacht in het vooruitzicht te hebben...

Als Giuliani (76) languit op bed ligt en met zijn hand in zijn broek grijpt, wordt er ingegrepen. Borat rent naar binnen en roept: „Ze is vijftien! Ze is te oud voor je!”.

Aangifte

Vertegenwoordigers van Giuliani hebben nog niet gereageerd, maar Trumps advocaat liet zelf in juli al weten in een bijzonder opmerkelijke situatie terecht te zijn gekomen. Op 7 juli belde hij zelfs de politie om melding te maken van de indringer. „Er kwam een man binnenrennen, gekleed in een gekke, roze transgender-outfit” liet hij destijds weten aan de New York Post. „Het was een roze bikini met kant, met daarboven een doorschijnende topje, het zag er absurd uit. Hij had een baard, blote benen en was niet wat ik aantrekkelijk zou noemen.”

Omdat hij vreesde dat het om oplichting ging besloot hij aangifte te doen. Van een misdaad bleek echter geen sprake. „Ik realiseerde me pas later dat het Sacha Baron Cohen moet zijn geweest. Ik dacht aan alle mensen die hij eerder voor de gek hield, maar ik voelde me goed over mezelf omdat hij mij niet te pakken heeft gekregen.”

Kijkers zullen daar na het zien van de film wellicht anders over denken. Giuliani heeft dan wel niets strafbaars gedaan, (de journaliste was in werkelijkheid 24 en Giuliani ging mee op haar uitnodiging) is het maar de vraag hoe de achterban van Trump op de actie van de getrouwde Giuliani zal reageren...