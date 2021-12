Sam Fender treedt volgend jaar op in Amsterdam

Fender zou oorspronkelijk al op 2 november optreden in TivoliVredenburg in Utrecht, maar vanwege corona werd dat verplaatst naar 12 december. Op die datum kon het concert echter wederom niet doorgaan, waardoor de show is verplaatst naar de concertzaal in Amsterdam volgend jaar.

De 27-jarige indierocker, die eerder op grote festivals als Lowlands en Rock Werchter stond, bracht in oktober zijn tweede album Seventeen Going Under uit. Met het album wist hij de nummer 1-positie in de Britse charts te veroveren.