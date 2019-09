Tino Martin brengt single uit met Froger

In Shownieuws vertelt Froger: „Ik had het gevoel dat het er eindelijk een keer van moest komen.” Op de vraag of hij daarvoor lang ’gestalkt’ was door zijn fan, grapt hij: „Anderhalf jaar.”

Maar feitelijk was het René zijn eigen idee om samen een single te maken, vertelt Tino Martin. Een idee dat ontstond na hun gezamenlijke duet van het nummer in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar Froger in juni te gast was tijdens een concert van de zanger. De samenwerking beviel beiden goed.

Tino Martin laat weten Froger van kinds af aan gevolgd te hebben en een enorme fan te zijn van zijn liedjes. Over zijn verbroken relatie met Kimberley, wat Privé als eerste wist te melden, zei hij eerder op de avond bij RTL: „De eerste week erna moet je wel even je best doen om je vol te kunnen focussen op je optredens. Maar ik ben blij dat ik lekker kan werken en mijn ding kan doen.”

