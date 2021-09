Getuige: ’Als tiener had ik gedwongen seks met R. Kelly en moest ik hem Daddy noemen’

De getuige was een tiener toen ze R. Kelly ontmoette. Deze vrouw, die zichzelf Faith noemt, vertelde de rechtbank dat ze twee maanden na hun ontmoeting gedwongen werd tot een seksuele relatie met de zanger, hoewel zij daar zelf nog niet aan toe was.

Ze ontmoette R. Kelly in mei 2017, toen zij 19 jaar was, bij een concert in New York. Ze bezocht dat concert met haar oudere zus, die een fan was van de zanger. Zij mochten backstage komen. De toen 50-jarige R. Kelly leek ’vriendelijk’ en ’stond met beide voeten op de grond’, al vroeg hij haar toen al om hem met ’Daddy’ aan te spreken.

Toen ze de ochtend erna wakker werd in haar hotel, zou de zanger langsgekomen zijn en haar gevraagd hebben ’wat kleren uit te trekken’ en ’tegen Daddy aan te wrijven’. Faith antwoordde daarop dat ze niet klaar was voor seks, waarop Kelly geantwoord zou hebben: ’Ik ben op mijn best als men mij wil’.

Het is op de negende dag van de rechtszaak dat Faith haar getuigenis deed in de rechtszaak tegen R. Kelly, waarin aanklagers hem ervan beschuldigen al decennia lang vrouwen en meisjes te misbruiken met behulp van werknemers en assistenten. Kelly ontkent schuld.