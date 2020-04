’Auto Barbie niet verzekerd’

Het ongeluk waarbij Samantha, beter bekend als Barbie, betrokken zou zijn, vond zondagavond plaats in Den Haag. De chauffeur van de auto verloor de macht over het stuur en is onder andere tegen het hekwerk van een viaduct gebotst. Samantha, die als bijrijder in het voertuig zat, zou met spoed naar het ziekenhuis zijn afgevoerd.

In totaal zouden er drie personen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Er gaan ook geruchten dat de bestuurder eerst nog op de vlucht sloeg. Tegelijk kwam ook naar buiten dat de auto onverzekerd zou zijn. De afdeling Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) gaat volgens de nieuwssite onderzoek doen naar het auto-ongeluk.