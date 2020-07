’Meghan vreest achterstand Archie’

„Meghan vindt dat Archie meer emotionele en sociale vaardigheden moet opdoen door met andere kinderen om te gaan, omdat hij dat niet van volwassenen kan leren”, stelt een insider aan Daily Mail. „Ze zou dan ook het liefst met hem naar een babygroep gaan om zo andere mensen te ontmoeten. Het zou Archie de kans geven om met andere peuters te spelen, wat weer kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn hersenen”, vervolgt de bron.

Toch zou dit onmogelijk zijn. „Zelfs als er nu geen pandemie was, zou het niet kunnen. Gewoon om wie ze is. Ze is veel te bekend om normale dingen te doen.” Dat betekent echter niet dat er helemaal geen contact is met anderen, zo praat ze wel via Zoom met anderen, ’maar dat is gewoon niet hetzelfde als persoonlijk contact.’ „Een tweewekelijkse bijeenkomst van een baby-oudergroep zou niet alleen goed zijn voor Archie, het zou ook een plek zijn waar Meghan gewoon moeder kan zijn en vrienden voor het leven zou kunnen maken.”