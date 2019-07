Jury MasterChef Australië stapt op

„Ondanks maanden van onderhandelen, is 10 er niet in geslaagd om een overeenkomst naar tevredenheid van Matt, Gary en George te bereiken”, zegt zendertopman Paul Anderson tegen 10 Daily. Hij zegt dat MasterChef Australië is uitgegroeid tot een van de populairste kookprogramma’s ter wereld. „We willen Gary, George en Matt bedanken voor hun bijdrage in de afgelopen elf jaar.”

Volgens Anderson betekent het vertrek van de voltallige jury niet dat het programma stopt. „Australië zit vol opmerkelijk kooktalent en we kunnen niet wachten om de volgende groep - en de volgende generatie juryleden - volgend jaar voor te stellen in het twaalfde seizoen van MasterChef Australië.”

MasterChef Australië is een van de populairste edities van de talentenjacht. In Nederland wordt het uitgezonden op Net 5, waar ook de Nederlandse versie van de kookshow te zien is. Hierin zijn Stefan van Sprang, Jonathan Zandbergen en Freek van Noortwijk te zien als juryleden. In MasterChef strijden amateurkoks om de titel MasterChef, een eigen kookboek en 25.000 euro.