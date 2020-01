Prins Andrew terug in schijnwerpers aan zijde koningin

De 59-jarige hertog van York werd de afgelopen weken zorgvuldig buiten de schijnwerpers gehouden vanwege zijn banden met de van misbruik beschuldigde Jeffrey Epstein. In het veelbesproken interview ging hij in op de zaak wat hem op enorme kritiek kwam te staan. Het leidde ertoe dat hij zijn koninklijke taken voor onbepaalde tijd heeft moeten neerleggen.

Door Andrew prominent mee te nemen naar de zondagsmis lijkt de koningin haar zoon te vergeven voor zijn fouten, zo berichten Britse media. De 93-jarige Elizabeth was gekleed in zwart-witte ruitjes en leek in een goed humeur ondanks alle aandacht voor het Britse koningshuis.

De ’terugkeer’ van Andrew komt nog geen 24 uur nadat bekend werd dat het paleis een akkoord had bereikt met prins Harry en Meghan over hun toekomst buiten de familie. Het leidde wederom tot een enorme mediastorm in binnen- en buitenland.