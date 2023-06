Nog geen plannen voor terugkeer De Bauers: ’Wel veel aanbiedingen’

Of Bauer zelf interesse heeft in een terugkeer van de serie, die in 2003 van start ging bij de TROS, kan hij niet zeggen. „De Bauers is niet alleen Frans Bauer”, legde hij uit. Zijn gezin moet daar ook „over meepraten.”

De aanbiedingen worden nu verzameld door zijn manager en daarna wordt gekeken of ze er iets mee willen doen. De belangstelling vanuit televisieland is er dus wel, maar „of mijn gezin dat wil is een andere vraag”, reageerde Bauer lachend.