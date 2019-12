Ariel Winter en Luke Benward daten

„Het was heel duidelijk dat ze een stel zijn en dat ze de hele avond samen waren. Ze hadden de armen om elkaar heen geslagen en hij legde zijn hand op haar taille”, vertelt een ooggetuige. „Ze namen foto’s samen met zijn telefoon en maakten selfies door met hun gezichten bij elkaar te poseren.”

De 21-jarige Ariel en de 24-jarige Luke verlieten het restaurant Delilah om 01.45 uur in de nacht. Ariel Winter is vooral bekend van haar rol als Alex Dunphy in Modern Family, Luke Benward is bekend van Disney Channel en was te zien in producties Good Luck Charlie, Cloud Nine and Minutemen. Hij speelde ook een rol in de Netflix-film Dumplin’.

Ariel had eerder een drie jaar durende relatie met de tien jaar oudere Canadese acteur Levi Meaden. Naar verluidt liep die relatie enkele maanden geleden op de klippen.