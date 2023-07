Opnieuw ingebroken bij Fred van Leer: ’Ongelooflijk, maar toch waar!’

Hij besloot zijn verhaal te delen nadat hij naar eigen zeggen per ongeluk beelden had gedeeld waarop te zien was dat de politie bij zijn huis was. „Ongelooflijk, maar toch waar! Aangezien het op de juicekanalen stond, reageer ik nu toch even.”

„Er is inderdaad ingebroken bij mij thuis dit weekend.” Hoewel de presentator zelf niet thuis was en dus ongedeerd is, baalt hij enorm van de inbraak. „Heel vervelend, echt fucking irritant. En lieve mensen, er is echt niets te halen. Denken jullie werkelijk dat als ik er niet ben, dat er iets ligt wat jullie willen hebben? Misschien een schilderij van drie meter, succes met het inladen. Alles staat op camera.”

Het is niet de eerste keer dat Van Leer het slachtoffer is geworden van inbraak. „Drie jaar geleden hebben ze het ook geprobeerd, toen was ik wel thuis. Maar toen lagen ze beneden aan de trap, dus voel je vooral niet welkom!”