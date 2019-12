Camila Morrone wil geen ’vriendin-van’ DiCaprio zijn

Hoewel de Argentijnse de kritiek op het leeftijdsverschil negeert, begrijpt ze wel waarom men het liefdesleven van Leonardo zo interessant vindt. „Ik zou waarschijnlijk ook wel nieuwsgierig zijn geweest.”

Camila, die bijna twee jaar samen is met de acteur, hoopt dat haar acteercarrière dankzij haar hoofdrol in de film Mickey And The Bear in de lift komt zodat ze minder wordt gezien als ’vriendin-van’. „Ik denk dat hoe meer mensen de film gaan zien, ik een eigen identiteit ga krijgen. Wat wel frustrerend is, want je moet altijd een eigen identiteit hebben die losstaat van wie je aan het daten bent.”