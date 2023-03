Premium Het beste van De Telegraaf

Jasper Krabbé dook met Tom Waes rosse buurt in

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Jasper Krabbé (links) bezoekt ruige buurten om Tom Waes beter te leren kennen. Ⓒ foto: David Vaessen

Portretten van Krabbé is een vrolijke mix van een interview-, een reis- en een kunstprogramma. Kunstenaar Jasper Krabbé gaat hiervoor op stap en in gesprek met mensen die hij bewondert en wil vereeuwigen op het witte doek. In de eerste aflevering is dat de populaire Vlaamse tv-maker en Undercover-acteur Tom Waes. „Een goed portret maak je samen.”