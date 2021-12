André Rieu na twintig maanden weer op het podium: ’Een van de mooiste en meest emotionele’

Rieu geeft de komende dagen nog drie concerten in Lissabon. De Limburgse maestro moest in maart 2020 al zijn optredens in de VS en Europa afzeggen vanwege de coronacrisis. Lange tijd leek het erop dat hij deze maand in Maastricht weer een reeks kerstconcerten kon doen, maar vanwege de nieuwe coronalockdown ging daar een streep door.

In Portugal kunnen concerten momenteel wel doorgaan. Het percentage gevaccineerden in het land behoort wereldwijd tot de hoogste. Voor alle concerten geldt de 3G-regel, met mondkapjes voor de bezoekers. Dat deed echter geen enkele afbreuk aan de sfeer, aldus Rieu.

„Het concert woensdag in Lissabon behoort ongetwijfeld tot de mooiste en meest emotionele van mijn hele carrière. Het was een onbeschrijflijk gevoel, eindelijk weer op het podium te mogen staan en samen met mijn orkest muziek te maken. Na het concert vielen we elkaar met tranen in onze ogen in de armen”, aldus Rieu, die hoopt in 2022 weer een grote tournee te gaan doen.