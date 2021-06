Kaley Cuoco over seksscènes met Michiel Huisman: ’Alsof ik op een openbaar toilet zat’

„Ik had nog nooit een seksscène gedaan en toen had ik er een in Flight Attendant met Michiel. In Game of Thrones deed hij dat al best regelmatig”, vertelt Cuoco. „Hij had het dus al heel vaak gedaan, maar ik had echt geen idee hoe dat moest.”

De actrice vergelijkt de ervaring met het bezoeken van een openbaar toilet. „Als ze ’cut’ riepen, zweefde ik haast over hem heen alsof ik op een openbaar toilet zat. Ik had zoiets van: ’ik raak niets aan, ik kijk nergens naar’”, vertelt ze lachend. „Ik wist niet wat ik moest doen. Hij zei: ’je doet zo raar, je maakt het alleen maar raarder op deze manier’.”