Katy Perry bevestigt relatie

Katy maakte de opmerking tegen een gast in de show, Bachelorette-deelnemer Becca Kufrin. „Mag ik ook meedingen?”, vroeg de zangeres op haar knieën aan de realityster, die in The Bachelorette mag kiezen uit verschillende mannen. „Ik ben niet vrijgezel, maar ik vind je evengoed leuk.”

Alhoewel ze zijn naam niet noemde, lijkt het er wel heel sterk op dat de man in haar leven Orlando is. De exen werden de laatste tijd erg vaak samen gespot. Vorige maand reisden ze nog met z’n tweeën af naar Vaticaanstad, waar ze de paus ontmoetten.