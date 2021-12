’Huwelijk Chris Noth hangt aan een zijden draadje na beschuldigingen seksueel misbruik’

De acteur, vooral bekend als Mr. Big uit Sex and the city, zou in New York verblijven terwijl zijn vrouw samen met hun twee kinderen in Los Angeles is. Volgens een insider is Wilson erg van slag. „Ze wil de kinderen (Orion van 13 en Keats van achttien maanden) beschermen. Dat is voor haar het allerbelangrijkst.”

De Daily Mail spotte Wilson dinsdag zonder haar trouw- en verlovingsring. Twee weken geleden had ze die nog wel om haar vinger tijdens de première van de Sex and the city-reboot And just like that...

De 67-jarige Noth wordt sinds vorige week door drie vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De acteur ontkent de aantijgingen. Het verhaal had wel al gevolgen voor hem. Zo werd hij uit de serie The Equalizer geschreven en liet zijn managementbureau hem vallen.