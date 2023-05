Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen tekenen live op tv nieuw contract

De heren tekenden het contract dinsdagavond live tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Marco Louwerens, directeur Televisie bij Talpa Network, verraste het trio met een nieuw contract. „Op nog een paar mooie jaren mannen”, zei hij.

Wat Genee, Van der Gijp en Derksen per jaar gaan verdienen, is niet duidelijk. „Klopt het dat we 3,5 miljoen per maand gaan verdienen?”, grapte Derksen nog.

In de zomer van 2018 stapten Genee, Van der Gijp en Derksen over van RTL naar Talpa. Sinds september 2021 is het trio elke werkdag op SBS6 te zien met Vandaag Inside. Het programma is een groot succes en weet dagelijks vrijwel altijd meer kijkers te trekken dan de talkshows Jinek/Beau en Op1.