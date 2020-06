Hoe gaat het nu met Nick Cordero?

Nick Cordero samen met zijn vrouw Amanda Kloots. Ⓒ Getty Images

In maart raakte Broadway-ster Nick Cordero besmet met coronavirus. Als gevolg van het longvirus traden er diverse complicaties op en belandde hij in het ziekenhuis. Blijvende longschade, een amputatie van zijn rechterbeen, bloedstolsels en nog veel meer ellende. Maanden later ligt de acteur nog altijd in het ziekenhuis. Hoe gaat het nu met hem?